В Чехии полиция временно задержала нардепа-«радикала» Лозового – он пытался расплатиться фальшивыми деньгами

В Праге чешская полиция задержала нардепа от «Радикальной партии» Андрея Лозового.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Олег Ляшко.

«Со слов самого Андрея, в аэропорту он покупал подарок маме, но евро, которыми он хотел рассчитаться, оказались фальшивыми. Их помощнику Лозового «обменяли» в одном из киевских обменников», — написал Ляшко.

По его словам, сотрудников обмена валют уже ищет полиция, потому что «обменник» исчез.

Как сообщает сам нардеп Лозовой на своей странице в Facebook, полиция Чехии его задержала, поскольку в чешском законодательстве попытка рассчитаться фальшивыми средствами приравнивается к их производству.

«Сняли с самолета, как в кино. Завезли в ближайший участок, но в конце концов разобрались, что я не совершил преступление, а наоборот — стал жертвой мошенников, поэтому в производстве чешской полиции я прохожу как потерпевший», — рассказал Лозовой.

Напомним, во время эфира на телеканале экс-нардеп от Партии регионов Богословская набросилась на бывшего министра транспорта. Ранее нардепы Шахов и Мосийчук подрались в прямом эфире - последний очутился в нокдауне.