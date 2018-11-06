Военная прокуратура, ссылаясь на «меры безопасности», засекретила все решения судов по делу о взрывах на арсенале в Ичне

Прокуратура решила засекретить все решения судов по делу о взрывах на арсенале Минобороны в Ичне Черниговской области.

Об этом говорится в ответе Военной прокуратуры на соответствующий запрос «Украинских новостей», передает «Левый берег».

«Прокурором в уголовном производстве... вынесено постановление о применении мер безопасности в рамках указанного уголовного производства в виде необнародования текстов судебных решений (определений)», - говорится в сообщении.

Таким образом, закрыт общий доступ ко всем ранее опубликованных решениям судов по делу о взрывах на арсенале в Ичне.

Ранее сообщалось, что в Черниговской области неподалеко от города Ичня 9 октября произошел пожар на складах боеприпасов 6-го арсенала Командования сил поддержки ВСУ.

Напомним, Балаклея, Калиновка и Ичня – три из шести крупнейших украинских арсеналов взорваны один за другим. За полтора года Украина потеряла примерно 40% всех запасов боеприпасов. Более 210 тысяч тонн боеприпасов всех типов (начиная от пистолетных патронов и заканчивая баллистическими ракетами «Точка-У») взлетело на воздух.