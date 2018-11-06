В Николаеве перекресток залило топливом из поврежденной цистерны

В Николаеве утром 6 ноября спасатели ликвидировали разлитие нефтепродуктов на углу улиц Троицкая и Новозаводская.

Об этом сообщили в управлении по чрезвычайным ситуациям Николаевского городского совета.

Утечка произошла из одного из грузовиков, в котором, вероятно, была повреждена цистерна с топливом. Поскольку топливо на дороге создает опасность для других участников движения и наносит вред окружающей среде, спасатели обработали пятна топлива сорбирующим препаратом «Эконадин». Всего использовано около 250 литров препарата, также загрязненные участки дороги присыпали песком.

Напомним, что в 2016 году в Николаеве пьяный водитель фуры не справился с управлением и перевернул автомобиль с цистерной, в которой находилось подсолнечное масло.