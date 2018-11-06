ВМС США показали, как российские истребитель едва не погубил американский самолет

В понедельник, 5 ноября, российский истребитель произвел опасное сближение и перехват самолета-разведчика EP-3 Aries ВМС США в международном воздушном пространстве над Черным морем.

Ролик с опасным маневром российского самолета опубликован на YouTube-канале Военно-морских сил США, передает «infoResist».

Сообщается, что российский истребитель на скорости опасно сблизился с американским EP-3 Aries, подвергнув риску экипаж самолета. Из-за опасного маневра американские пилоты сообщили о турбулентности.

В связи с этим в Военно-морских силах США обвинили Россию в безответственности и призвали соблюдать международные нормы.

Напомним, ранее в ВМС показали, как российский катер провоцировал украинские корабли в Азовском море.