В центре Николаева произошел пожар в многоэтажке – жильцов дома эвакуировали

В центре Николаева вечером 6 ноября произошел пожар в многоэтажном доме на проспекте Центральном.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Пожар начался в шахте мусоропровода, дымом затянуло весь подъезд. Местные жители говорят, что пожару предшествовал громкий хлопок. На место происшествия прибыли два экипажа спасателей, которые тушат пожар.

Всех жильцов эвакуировали из дома.

По состоянию на 19:50 пожар ликвидировали, жильцам разрешили вернуться в квартиры. Предварительной причиной пожара признали поджог мусоропровода. Предполагается также, что кто-то мог кинуть окурок в мусоропровод, что привело к пожару. Жильцы дома отмечают, что уже давно выступали за то, чтобы неработающий мусоропровод наглухо заварили.

Напомним, что ночью в центре Николаева произошел пожар в помещении офиса.