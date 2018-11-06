Вблизи Южного на границе с Николаевской областью горит маслоперерабатывающий завод - главный очаг возгорания уже потушили

Во вторник, 6 ноября, на предприятии «Дельта Вилмар» возле города Южный Одесской области разгорелся масштабный пожар.

Об этом сообщает «Думская».

На территорию завода, который занимается производством масел, никого не пропускают. Сначала из-за забора был виден только дым, однако сейчас уже можно разглядеть огонь.

На место прибыли более десяти пожарных машин, в том числе из Одессы, скорая помощь, полиция.

По предварительной информации, произошло возгорание масла в компрессорной. По состоянию на 20:00 площадь пожара составляла 40 квадратных метров, а спустя час уже 1500. Проводится эвакуация персонала завода.

Сейчас к тушению привлечены 22 единицы техники и 75 человек, создано три оперативных участка и штаб. К месту ЧП отправлены два пожарных поезда.

В связи с угрожающими масштабами пожара людей эвакуируют и со всех предприятий, расположенных поблизости. С «Вильмара» тем временем вывозят емкости с маслом. В начале пожара огонь угрожал семитонной емкости с аммиаком. Сейчас ее уже убрали.

Как сообщили источники «Преступности.НЕТ» в ГСЧС Одесской области у местных спасателей достаточно сил для тушения пожара и экипажи из других областей не требуются.

По предварительной информации - главный очаг возгорания уже потушили. Пожарные продолжают работать на месте инцидента.

По информации издания "Думская", в горящем здании произошло разрушение металлических конструкции перекрытия между 1-м и 2-м этажом, кровли. Личный состав работает на расстоянии 15-25 м от здания.

Глава Одесской ОГА Максим Степанов подтвердил, что огонь локализован и во время пожара никто не пострадал.