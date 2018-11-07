В Вознесенске мужчина застрял головой в перегородке перил – его вызволяли спасатели

Во вторник, 6 ноября, в Вознесенске спасатели вызволили мужчину, который застрял головой в перегородке перил.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 17:06 спасателям сообщили, что на лестничной клетке пятиэтажки на улице Героев Украины 42-летний мужчина застрял головой в металлической перегородке перил.

Спасатели 12 Государственной пожарно-спасательной части с помощью специального аварийно-спасательного оборудования освободили мужчину. Врачи оказали ему первую помощь, в госпитализации он не нуждался.

Ранее сообщалось, что в Николаеве женщина упала в выгребную яму – предполагают, что она провела в ней двое суток.