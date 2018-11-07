В Тернополе нашли мёртвыми около двухсот чаек – подозревают отравление

Вдоль левого берега пруда в Тернополе, неподалеку от Белецкого моста, обнаружили около двухсот погибших чаек.

Об этом сообщают Новости ТТБ.

По словам председателя общественной организации «Противодействие коррупции и мониторинг экологии «Скала» Андрея Обьещика, около 100 птиц обнаружили на отрезке протяженностью 150 метров.

На следующий день в Тернопольской региональной государственной лаборатории начали исследовать отобранные материалы по факту гибели, как оказалось, почти 200 чаек. По предварительной информации, после проведения патолого-анатомического вскрытия оказалось, что птицы погибли в результате отравления.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области выявлен ряд фактов массовой гибели рыбы в водоемах.