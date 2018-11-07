В Тернополе нашли мёртвыми около двухсот чаек – подозревают отравление

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Вдоль левого берега пруда в Тернополе, неподалеку от Белецкого моста, обнаружили около двухсот погибших чаек. 

Об этом сообщают Новости ТТБ

По словам председателя общественной организации «Противодействие коррупции и мониторинг экологии «Скала» Андрея Обьещика,  около 100 птиц обнаружили на отрезке протяженностью 150 метров. 

На следующий день в Тернопольской региональной государственной лаборатории начали исследовать отобранные материалы по факту гибели, как оказалось, почти 200 чаек. По предварительной информации, после проведения патолого-анатомического вскрытия оказалось, что птицы погибли в результате отравления.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области выявлен ряд фактов массовой гибели рыбы в водоемах.

Людмила Жерновская

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