В Херсоне прощаются с Екатериной Гандзюк

В среду, 7 ноября, в Херсоне прощаются с активисткой, советницей мэра города Екатериной Гандзюк.

Траурную церемонию, которая пройдет в ДКТ, назначили на 14.00. Однако, в связи с большим количеством людей, которые приехали попрощаться с Екатериной, церемонию было решено начать раньше, в 13.00, она продлиться до 15.00.

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Как известно, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение

Следствие подозревает в совершении нападения на херсонскую активистку пятерых бывших участников АТО. Это – Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.

В организации преступления обвиняется Торбин. Всем пятерым подозреваемым суд избрал меру пресечения: четверо взяты под стражу, один находится под круглосуточным домашним арестом.

4 ноября в больнице Киева скончалась Екатерина Гандзюк.