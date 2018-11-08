В Барселоне и Мадриде эвакуировали вокзалы – это случилось из-за пряжки в форме гранаты

В Испании причиной эвакуации вокзала «Сантс» в Барселоне и вокзала «Аточа» в Мадриде стала пряжка в форме гранаты в чемодане одной из пассажирок.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на «El Pais».

Работник частной компании, которая осуществляет контроль безопасности на вокзале, по неизвестной причине пропустил женщину с чемоданом, в котором, как показал сканер, четко просматривался предмет в форме ручной гранаты и многочисленные провода вокруг него.

Однако только после повторного осмотра изображений со сканера офицеры подняли тревогу и приказали полиции остановить пассажирку, которая на тот момент уже отправилась скоростным поездом в Мадрид.

После этого полиция Каталонии передала сообщение о подозрительной пассажирке коллегам из национальной полиции, которые и приняли решение эвакуировать вокзал «Аточа».

По прибытии на вокзал агенты полиции осмотрели вагоны, найдя пассажирку и ее подозрительный чемодан. Как выяснилось, в багаже женщины была пряжка в форме ручной гранаты, которая и вызвала эвакуацию двух вокзалов и перебои в работе железной дороги. Против работников охранной компании, которые пропустили женщину на контроле безопасности в Барселоне, ведется расследование.

Напомним, что в Ровно патрульный, рискуя жизнью, разоружил мужчину с гранатой.