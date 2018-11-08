В пригороде Николаева спасатели потушили пожар в частном доме

В селе Баловное Новоодесского района на Николаевщине 7 ноября спасатели погасили пожар двухэтажного жилого дома на улице Николаевская.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Спасателей вызвал хозяин этого дома. Горела крыша дома и существовала угроза распространения огня на все здание. Пожарные ликвидировали пожар на площади 50 кв.м. Предполагаемая причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.

Напомним, что ранее под Николаевом горела дача.