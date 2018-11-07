«Николаевоблтеплоэнерго» проводит ремонт сетей на улицах Новосельской и Радостной

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В Николаеве облтеплоэнерго проводит аварийный ремонт сетей в двух адресах на улицах Новосельской и Радостной.

Об этом сообщается на Facebook-странице «Николаевоблтеплоэнерго».

«На тепловых трассах ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», которыми транспортируют теплоноситель ЗАО «Николаевской ТЭЦ», в районе ул. Новосельская, 5 и вул.Радисна, 15 проводятся аварийные работы. Приносим извинения за неудобства», – сообщили на предприятии.

Напомним, что 7 ноября в «Николаевоблтеплоэнерго» отчитались о запуске всех своих котельных.

Тарас Леонтян

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