С начала года на Николаевщине произошло 1380 пожаров в природных экосистемах

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По состоянию на 8 ноября 2018 года на территории Николаевской области зарегистрировано 1380 пожаров в природных экосистемах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество уменьшилось на 32,1%.

Об этом сообщают в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области. 

Так, чаще всего пожары на открытых территориях возникали в пределах населенных пунктов - 852 случая. За их пределами произошло 408 пожаров и на территории частных домовладений 103 раза горели сухостой и мусор, еще 17 - другие экосистемы.

Напомним, что ранее под Николаевом горела дача – соседний дом удалось уберечь от огня.

Людмила Жерновская

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