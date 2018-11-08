В Николаеве на улице Радостной обнаружили порывы – облтепло планирует заменить около 50 метров труб

В Николаеве в районе улица Радостная, в связи с обнаружением нескольких порывов, ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» ведёт аварийные работы.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Так, при заполнении тепловых сетей ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» теплоносителем ЗАО «Николаевская ТЭЦ» было обнаружено несколько порывов. После разрытия выяснилось, что в целом на этом участке трубы находятся в очень плохом состоянии. Теперь специалисты планируют замену около 50 метров обеих труб на современные предварительно изолированные трубы.

Отмечается, что аварийные работы начали вечером 7 ноября. Они продолжались всю ночь и идут в настоящее время.

Ранее сообщалось, что «Николаевводоканал» проводит аварийно-ремонтные работы на двух улицах.