Водители «евроблях» под Верховной Радой окружили и обматерили николаевского нардепа Савку

В Киеве под Верховной Радой 8 ноября водители автомобилей на еврономерах окружили николаевского нардепа от «Народного фронта» Ивана Савку и стали его оскорблять.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ».

Напомним, что водители остались недовольны принятым в Верховной Раде законом о льготной растаможке. Принятие законопроекта участники акции протеста встретили матерным скандированием.

Участники этой акции напали на вышедшего из здания парламента нардепа Ивана Савку – бывшего «замполита» 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, который недавно стал депутатом.

«Евробляхеры» осыпали его ругательствами и требовали объяснений. Кроме того, участники акции подожгли дымовую шашку и бросили ее под стоящий неподалеку внедорожник», - сообщает издание.

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