По Украине будет курсировать «автобус-призрак» – полиция хочет обратить внимание на безопасность дорожного движения

Национальная полиция вместе с и Консультативной миссией Европейского союза запустили социальный проект «Управляй», целью которого является привлечение внимания к безопасности дорожного движения.

Об этом сообщает департамент коммуникации Нацполиции Украины.

«Неуправляемый автобус» будет путешествовать по стране в поисках лучшего водителя. Цель проекта - обратить внимание на вопросы безопасности на дорогах и важности соблюдения Правил дорожного движения», – отметил замглавы Нацполиции Александр Фацевич.

Запуск «автобуса-призрака» является вторым этапом социального проекта «Управляй», стартовавший в прошлом году. Автобус специально оборудован таким образом, чтобы создавалось впечатление, будто за рулем никого нет.

Фацевич также добавил, что «автобус-призрак» является ярким и нестандартным проектом. Именно с его помощью такого полиция хочет обратиться ко всем участникам дорожного движения с просьбой быть ответственными и соблюдать Правила дорожного движения.

«К сожалению, с начала года на дорогах нашей страны произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий. Почти 20 тысяч - с пострадавшими. И хотя по сравнению с прошлым годом количество ДТП уменьшилось на 10%, эта проблема остается приоритетной для полиции превенции. Ведь мы говорим о жизни и здоровье людей», - сказал Александр Фацевич.

Он рассказал, что всего с начала года полиция обнаружила более 800 тысяч фактов превышения установленных ограничений скорости движения. Кроме того, полиция выявила 94,5 тысячи фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

«Этот автобус будет путешествовать по городам страны для того, чтобы показать, что иногда водители бывают безответственными. Если человек сел за руль или просто идет вдоль дороги, он должен думать о последствиях своих действий. Мы считаем, что наказание, как штрафы, должны быть последним рычагом влияния на водителя», - отметил заместитель главы Нацполиции.

Заместитель Председателя КМЕС Фредрик Весслау отметил, что «автобус-призрак» отправляется дорогами Украины и искать лучших водителей.

«Изменения начинаются с того, чтобы каждый из нас начал принимать правильные решения. Именно с такой идеей, путешествуя Украины, «автобус-призрак» будет искать тех, кто вдохновляет нас быть лучшими водителями. Автобус будет останавливаться в разных городах Украины, чтобы встретиться с «героями дорог» - простыми украинцами, которые, благодаря ответственному вождению, являются настоящим примером для подражания для каждого из нас», - сказал Фредрик Весслау.

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