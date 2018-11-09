В центре Одессы два автомобиля «Smart» не поделили перекресток

Фото со страницы в Facebook Алексея Ачеповского В Одессе в четверг, 8 ноября, столкнулись два легковых автомобиля «Smart».

Об этом на своей странице в Facebook написал Алексей Ачеповский.

«Две гигантские машины не разминулись на маленьком перекресте. Не поленился, сфоткал!» – написал он.

«Думская» уточняет, что авария произошла в центре города на углу улиц Преображенской и Ноовосельской. Информации о пострадавших в аварии не было, но она стала причиной задержки в движении трамваев.

Фото со страницы в Facebook Натальи Мажаровой

Напомним, что ранее возле Коблево водитель пошел на обгон по встречной полосе и протаранил машину.