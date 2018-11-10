«Менял лампочку и упал с 5-метровой высоты»: На николаевском стадионе «Юность» погиб рабочий

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В Николаеве погиб мужчина, упавший на землю при замене лампочки.

Об этом сообщает управление Гоструда в Николаевской области.

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий стадиона «Юность» при замене электрической лампочки на столбе упал с лестницы с высоты 5 пяти метров. В результате падения 65-летний мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

Обстоятельства и причины несчастного случая выясняет специальная комиссия по расследованию смертельного несчастного случая, образованная управлением Гоструда в Николаевской области.

Напомним, что ранее в Николаеве рабочий упал с крыши и получил смертельные травмы.

Виолетта Чех

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