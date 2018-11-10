В Николаеве тягач задел мопед – пассажирку увезла «скорая»

В Николаеве в субботу, 10 ноября, на перекрестке улиц Веселиновской и Очаковской седельный тягач «MAN» зацепил при повороте мопед. В результате столкновения пострадала пассажирка двухколесного транспорта.

Об этом сообщают «Новости-N».

Водитель «MAN» с полуприцепом поворачивал с улицы Очаковской направо, на улицу Веселиновскую, в направлении Варваровского моста.

При повороте автомобиль сбил мопед, также пытавшийся повернуть в том же направлении справа от грузовика.

В результате ДТП пострадала пожилая пассажирка, мать мопедиста. Прибывшие на место происшествия медики увезли пострадавшую в больницу с неизвестной степенью повреждений.

Напомним, как в центре Николаева на перекрестке легковушка сбила мотоциклиста.