На Одесчине женщина выпала из переполненной «маршрутки» и впала в кому

Фото - иллюстрация В Одесской области полиция начала расследование по факту тяжкого травмирования женщины, которая выпала на дорогу из маршрутки во время движения.

Об этом сообщает Униан со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Сообщается, что инцидент произошел в Беляевском районе. 41-летняя женщина выпала из задних дверей пассажирского микроавтобуса, который ехал по маршруту Нати-Одесса.

Установлено, что салон микроавтобуса, за рулем которого был 31-летний водитель,на тот момент был переполнен. Во время поворота возле села Нерубайское под натиском пассажиров, которые стояли у задних дверей, они открылись. В результате женщина выпала из маршрутки и получила травмы, от которых впала в кому. Потерпевшую госпитализировали.

Автобус снят с маршрута и помещен на площадку временного содержания автотранспорта для проведения экспертиз. По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в центре Николаева пассажиры «вышвырнули» бездомного мужчину из трамвая на проезжую часть.