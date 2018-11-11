«Под видом таблеток для похудения»: В Киеве харьковчанка через интернет-магазин продавала психотропы

В Киеве задержали 35-летнюю жительницу Харькова, которая продавала в интернет-магазине прекурсоры.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Во время досудебного следствия задокументирован факт сбыта 62 капсул препарата, в котором согласно заключению эксперта масса сибутрамина, который является запрещенным психотропным веществом, составляет 0,521 г. Стоимость препарата для похудения составляла 500 гривен за 30 капсул.

Кроме того, по месту жительства женщины проведен обыск, по результатам которого обнаружен и изъят 31 блистер указанного «продукта», банковскую карточку, на которую переводились денежные средства, компьютерную технику и прочее.

В настоящее время женщина задержана в порядке статьи 208 УПК Украины. Ей сообщили о подозрении по части 2 статьи 307 Уголовного Кодекса Украины («Незаконный сбыт психотропного вещества, совершенное повторно») и сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, что в Харькове 13-летняя девочка отравилась таблетками для похудения.