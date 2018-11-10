В Николаеве на проспекте столкнулись троллейбус и грузовик – образовалась пробка

В Николаеве вечером в субботу, 10 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие при участии троллейбуса и грузового автомобиля.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Оба автомобиля ехали по проспекту Центральный в попутном направлении со стороны улицы Луначарского в сторону улицы 6-я Слободская. В районе 9-й Слободской троллейбус и грузовой автомобиль ЗИЛ столкнулись. На данный момент на участке затруднено движение, в связи с чем образовалась пробка.

Напомним, что ранее в центре Николаева столкнулись кроссовер и троллейбус.