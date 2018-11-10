В Ровенской области микроавтобус выехал на «встречку» и столкнулся с бензовозом – погибли три человека

В субботу, 10 ноября, около 1430 часов на автодороге «Киев-Чоп» вблизи села Пустоиванное произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса и бензовоза.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Ровенской области.

На месте происшествия следователи следственного управления Нацполиции области и эксперты-криминалисты установили, что 36-летний житель Ровно, по неизвестным пока причинам, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с бензовозом. От удара цистерну, которая была пустой, отбросило в отбойник.

Водитель микроавтобуса и двое его пассажиров, супруги 37-ми и 45-ти лет (все жители города Ровно) погибли на месте происшествия. Их тела из искореженного автомобиля доставали спасатели.

Известно, что в течение этого года патрульные трижды составляли на водителя микроавтобуса административные материалы за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Водитель грузовика, 36-летний житель Радомышль, получил перелом ноги и многочисленные ушибы. Сейчас он находится в больнице.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть трех человек, в полиции начали досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что на Закарпатье из-за столкновения микроавтобуса и фуры погибли три человека.