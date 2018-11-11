На Николаевщине произошел пожар в психлечебнице – эвакуировали 35 человек

В Баштанском районе Николаевской области ночью 11 ноября произошел пожар в Гаражанском психоневрологическом доме-интернате.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре в службу спасения сообщили 3:59. Огонь охватил бытовое помещение жилого корпуса №1 и существовала угроза распространения пламени на большую площадь. До прибытия спасателей персонал заведения принял неотложные меры – на свежий воздух эвакуировали 35 человек, находящихся людей в интернате. Спасатели не допустили распространения горения и ликвидировали пожар в 5:10 на площади 20 кв.м.

В результате происшествия пострадавших нет. Предварительная причина возгорания – нарушение правил обращения с электробытовыми приборами.

Напомним, что ранее за сутки в Николаеве пожарные спасли четырех людей, в том числе пятилетнего ребенка и беременную женщину.

Справка:

Психоневрологический интернат — социально-медицинское учреждение, которое предназначено для постоянного, а также временного (сроком до шести месяцев) и пятидневного в неделю проживания и обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет, страдающих хроническими психическими расстройствами и нуждающихся в постоянном постороннем уходе.