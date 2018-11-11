В Киеве внедорожник на скорости влетел в подземный переход – от машины осталась груда обломков

В Соломенском районе Киева утром в воскресенье, 11 ноября, автомобиль «Mazda» въехал в подземный пешеходный переход.

Об этом сообщает «Еспресо».

По словам водителя – он на мгновение отвлекся, авто выехало на тротуар и влетело в переход. По счастливому стечению обстоятельств, рано утром ни на остановке, ни в переходе на тот момент не было людей. Врачи оказали помощь водителю, однако от госпитализации он отказался.

Напомним, что ранее в Одессе «BMW» после столкновения со «Skoda» вылетел на остановку, в результате ДТП погибли два человека, еще три получили травмы.