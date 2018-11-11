В Харьковской области парень решил покататься на отцовской машине и перевернулся – в ДТП погибла его подруга

В городе Купянск на Харьковщине ночью 11 ноября перевернулся автомобиль «Volkswagen». В результате ДТП погибла 16-летняя пассажирка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

17-летний водитель автомобиля «Volkswagen» превысил скорость движения и врезался в электроопору. В результате этого автомобиль перевернулся. В салоне иномарки кроме водителя находились двое пассажиров – 16-летние парень и девушка. От полученных травм девушка погибла на месте. Парни получили незначительные повреждения.

Предварительно установлено, что автомобиль парень взял у отца без разрешения. Водительского удостоверения у него нет. Сейчас решается вопрос о квалификации случившегося по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Напомним, что в Николаеве полицейские разыскивают свидетелей ДТП, в котором погиб пешеход с собакой на поводке.