На Забайкалье спасли собаку, которая вмерзла лапами в лед посредине озера

В России чудом из ледяного плена удалось спастись собаке в Забайкалье. Задние лапы и хвост пса примерзли ко льду на озере Кенон, недалеко от Читы.

Об этом сообщает «Комсомольская правда. Уфа».

Места в этом месте берега безлюдные и погода не располагает к загородному отдыху – помочь животному было совсем некому. Случайно четвероногого заметили спасатели, которые патрулировали окрестности.

- Наши сотрудники объезжали прибрежную зону, - рассказали в пресс-службе госучреждения «Забайкалпожспас». – Было понятно, что собака долго лежала на одном месте.

Сотрудники освободили животное из «ледяной ловушки». Затем пса доставили на берег, согрели и накормили. Убедившись, что с псом все хорошо, его отпустили.

Напомним, что в США из-за аномальных холодов аллигаторы вмерзли в лед.