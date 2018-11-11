Заложники ситуации: Половина населения Кривого Рога осталась без отопления из-за долгов местной ТЭЦ

В Кривом Роге не включают отопление из-за долгов государственного предприятия «Криворожская теплоцентраль».

Об этом сообщает «Левый берег».

Предприятию «Криворожская теплоцентраль», которое управляется Фондом государственного имущества, необходимо единоразово выплатить НАК «Нафтогаз» долг более 375 миллионов гривен для получения газа.

- За два года у государственной «Теплоцентрали» поменялось 5 директоров и ни один из них не был согласован с городом. «Криворожская теплоцентраль» сама производит тепло, сама его продает потребителям и сама собирает деньги. И абсолютно автономно работает от городской власти. Мы просто являемся заложниками, потому что предприятие работает на территории Кривого Рога, - сказал первый заместитель мэра Александр Катриченко.

Из-за отсутствия отопления в городе объявили вынужденные каникулы в школах и детских садах, обслуживаемых предприятием «Криворожская теплоцентраль».

- Мы просто вынуждены пойти на это шаг. Максимальная температура в садах достигает +14 градусов. Это с учетом включения электрообогревателей, - сказала начальник управления образования и науки горсовета Татьяна Крипак.

По состоянию на 11 ноября без тепла в Кривом Роге остаются 78 школ, 75 садиков, 22 больницы, 30 объектов соцкультбыта, 2 011 многоэтажных домов, воинская часть 3011.

Без отопления находится около 300 тысяч населения Кривого Рога. В городе проживает 630 тысяч человек.

Напомним, что «Николаевоблтеплоэнерго» запустило все свои котельные.