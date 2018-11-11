В Николаеве горит пристройка Дома молитвы евангельских христиан-баптистов

В воскресение, 11 ноября, в Николаеве на улице Степная, 35 произошел в пожар в пристройке Дома молитвы евангельских христиан-баптистов.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщают очевидцы.

По их словам, пожар вспыхнул около 17:00. В помещении на тот момент находились люди, которые пришли на богослужение. Обычно в такое время там собиралось около 100-150 человек. Их уже эвакуировали. Пожарные пытаются не допустить перебрасывания огня на основное здание церкви.

Как сообщили редакции в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, сообщение о пожаре поступило от представителя церкви в 16?43. На месте работают 2-е и 4-е отделения ГПСЧ и оперативно-координационный центр, задействованы 9 единиц основной и специальной техники. Площадь пожара составляет около 80 кв.м.

Справка

Дом молитвы был построен в 2008 году году за пожертвования прихожан, среди которых были не только украинцы. Строительством, которое началось в 2007 году, занимались канадцы и немцы.