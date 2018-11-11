Под Николаевом «ВАЗ» вылетел с дороги и врезался в дерево - один человек погиб

Вечером в воскресенье, 11 ноября, под Николаевом произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

Автомобиль «ВАЗ 2112» ехал по трассе Т-1507 «Николаев-Парутино-Очаков». В районе села Малая Корениха транспортное средство вылетело с дороги и столкнулось с деревом. В результате столкновения один человек погиб, еще один получил травмы, его забрала карета скорой медицинской помощи с травмами неизвестной степени. По предварительным данным, оба человека были в состоянии алкогольного опьянения.

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Фото из Viber-канала "ДТП и дороги Николаеве и области"

На данный момент на месте работают сотрудники патрульной полиции, спасатели, медики, и следственно-оперативная группа.

Напомним, что ранее на Николаевщине «Mercedes» сбил насмерть пешехода – также пострадали шестеро человек, ехавших в машине