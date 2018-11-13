На Николаевщине горела баня – спасатели не допустили распространения огня на летнюю кухню

Вечером в воскресенье, в селе Благодатное Арбузинского района спасатели ликвидировали пожар бани.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 17:39 поступило сообщение о пожаре бани на территории частного домовладения по улице Степная.

На место выехал дежурный караул 6-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию установлено, что рядом с очагом горения расположена летняя кухня и существовала угроза опрокидывания огня на нее.

«Благодаря своевременно принятым мерам удалось не допустить увеличения масштабов горения и уберечь баню от уничтожения. В 18:08 пожар локализован и в 18:16 ликвидирован на площади 4 квадратных метра», – говорится в сообщении.

К тушению привлекалась одна единица техники и четыре человека личного состава. Причина пожара устанавливается.

Напомним, что николаевские спасатели четыре раза тушили пожар сеновала и хозпостроек.