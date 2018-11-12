В Кривом Роге люди сорвали пломбы на местных котельных и подожгли шины у здания «Криворожгаза»

В Кривом Роге в понедельник, 12 ноября, проходят акции протеста из-за отключения отопления в городе.

Как известно, в Кривом Роге не включают отопление из-за долгов государственного предприятия «Криворожская теплоцентраль». Ему необходимо единоразово выплатить НАК «Нафтогаз» долг более 375 миллионов гривен для получения газа. В городе без тепла остаются 78 школ, 75 садиков, 22 больницы, 30 объектов соцкультбыта, 2 011 многоэтажных домов, воинская часть 3011.

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14:03 Пресс-секретарь «Криворожгаза» Дарья Орлова сообщила, что неизвестные сорвали пломбы на 5 из 6 котельных и начали несанкционированный отбор газа, передают «Українські Новини».

По словам Орловой, утром в помещение ворвались неизвестные с требованием начать поставку газа на котельные в городе. Люди подожгли шины возле здания и заблокировали доступ пожарным машинам к нему. Она отметила, что госпредприятие «Криворожская теплоцентраль» не договорилась с НАК «Нефтегаз Украины» об урегулировании вопроса задолженности и соответственно НАК не дал номинацию на поставки газа теплоцентрали.

Пресс-секретарь отметила, что и технический директор и главный инженер предприятия проводили переговоры с вышедшими в здание людьми и заявляли, что предприятие готово вместе с теплоцентралью и местными властями участвовать в переговорах с «Нефтегазом», чтобы урегулировать ситуацию, однако оппоненты на диалог не пошли.

В результате люди сорвали пломбы на 5 из 6 котельных в городе и «Криворожгаз» зафиксировал падение давления в сетях, что свидетельствует о начале несанкционированного отбора газа. Также сообщается, что аварийные бригады предприятия не допускают на объекты, а вчера на их работников напали. В итоге руководство предприятия приняло решение не выводить своих сотрудников на работу.

Ранее сообщалось, что в Николаеве 14 многоэтажек до сих пор без тепла, а в 25 домах и двух учебных заведениях пока отключат отопление из-за аварий на сетях ТЭЦ.