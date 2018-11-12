Николаевские полицейские задержали мужчину, который возле бара избил своего знакомого – пострадавший умер в реанимации

В Николаеве задержали мужчину, который возле одного из развлекательных заведений на улице Космонавтов избил мужчину. Сам пострадавший через несколько дней умер в больнице.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

Как известно, ночью 4 ноября около бара скорая помощь забрала 50-летнего мужчину, который находился в бессознательном состоянии и с тяжелыми травмами. Известно, что мужчина вышел из развлекательного заведения на порог, где стал участником конфликта с неизвестными. Тогда следователи по данному факту начали уголовное производство по статье 128 Уголовного Кодекса Украины («Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение»)

В полиции добавили, что 9 ноября пострадавший скончался в больнице. В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили обстоятельства происшествия и личность злоумышленника, причастного к избиению потерпевшего.

Известно, что пострадавший познакомился со злоумышленником в баре. Там они вместе выпивали. Между мужчинами возник словесный конфликт, решать который они вышли на улицу. У развлекательного заведения между мужчинами произошла драка, во время которой пострадавший упал на землю и ударился головой.

29-летний мужчина задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Дело было переквалифицировано в часть 2 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины) «Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть»), что наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, что в Николаеве 28 октября на автовокзале задержали двух жителей Херсонской области возрастом 28 и 33 года, которые избили киевлянина.