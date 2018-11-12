В Днепре мужчина бил палкой припаркованный на обочине «Porsche»

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В Днепре на улице Центральной мужчина, рядом с которым бегала собака, побил палкой припаркованный автомобиль «Porsche», а позже переключился на стоящие рядом с ним автомобили.

Об этом сообщает Відкритий.

Инцидент произошел рядом с остановкой 1-го трамвая. Мужчина долго бил палкой по капоту автомобиля. Свидетели происходящего вызвали полицию, которая прибыла на место спустя сорок минут, сразу двумя экипажами. Патрульные посадили дебошира в один автомобиль, а его собаку во второй, и поехали в райотдел полиции. 

Отмечается, что владелец «Porsche» не стал как-либо разрешать конфликт или дожидаться полицию, а просто уехал до её прибытия.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина поджег не тот автомобиль из-за неразделенной любви.

Людмила Жерновская

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