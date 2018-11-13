В Николаеве из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи горела дача

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Иллюстрация из интернета
В понедельник, 12 ноября спасатели ликвидировали пожар в дачном доме на территории СВТ «Бугское» в Николаеве.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Информация о пожаре в службу спасения 101 поступила в 16:43. На место выехал дежурный караул 19 Государственной пожарно-спасательной части. В 17:11 пожар локализовали и в 17:34 ликвидировали на площади 40 квадратных метров.

К тушению привлекалась одна единица техники и четыре человека личного состава. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Напомним, что ночью 6 ноября на территории садоводческого товарищества «Радиус» горела дача.

Julia Davudenko

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