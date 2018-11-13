В Чехии микроавтобус с украинцами столкнулся с грузовиком – погибло четыре человека

В воскресенье, 11 ноября, в районе чешского городка Тршинец микроавтобус, в котором находилось пятеро украинцев, столкнулся с грузовиком.

Об этом сообщают Новости Закарпатья.

Так, микроавтобус «Mercedes» столкнулся с большим грузовым автомобилем. В результате происшествия четверо жителей Виноградовского и Хустского районов Закарпатской области погибли, ещё одна женщина в тяжелом состоянии находится в больнице.

Ранее сообщалось, что лишенный права водить авто украинец предлагал польским полицейским взятку – ему грозит до 10 лет тюрьмы.