В Чехии микроавтобус с украинцами столкнулся с грузовиком – погибло четыре человека

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В воскресенье, 11 ноября, в районе чешского городка Тршинец микроавтобус, в котором находилось пятеро украинцев, столкнулся с грузовиком.

Об этом сообщают Новости Закарпатья.

Так, микроавтобус «Mercedes» столкнулся с большим грузовым автомобилем. В результате происшествия  четверо жителей Виноградовского и Хустского районов Закарпатской области погибли, ещё одна женщина в тяжелом состоянии находится в больнице. 

Ранее сообщалось, что лишенный права водить авто украинец предлагал польским полицейским взятку – ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Людмила Жерновская

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