В Николаеве пришлось привлечь спасателей, чтобы снять с высокого тополя кота

В Николаеве спасатели полезли на тополь, чтобы достать с высокого дерева кота.

Об этом сообщатся на странице Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области в Facebook.

Сообщается, что происшествие произошло в понедельник, 12 ноября. Сотрудники 4-й Государственной пожарно-спасательной части снимали животное с помощью трехступенчатой лестницы и веревки.

После того как кот оказался в руках спасателей, его передали хозяйке животного.

Напомним, как в Лондоне пожарные вылезли на крышу, чтобы спасти попугая, но тот их обматерил и улетел.