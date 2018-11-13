На Николаевщине продолжают разыскивать мальчика и его родственника, которые пропали без вести

В Николаевской области полиция продолжает розыск 12-летнего Владимира Ткаченко и его родственника, 39-летнего Сергея Медведева.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мальчик 10 ноября ушел из дома в селе Новобогдановка Николаевского района и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост примерно 150-155 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза светлые. Был одет в шубу серого цвета, футболку, черные туфли, при себе имел черный рюкзак.

Разыскиваемый мог поехать в неизвестном направлении с родственником Сергеем Ивановичем Медведевым.

Приметы: рост 168-170 см, худощавого телосложения, лысый, глаза светлые. Был одет в темную куртку, черную кепку и туфли, при себе имел рюкзак.

Полиция просит граждан, которым известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых, сообщить в Николаевское отделение полиции по адресу: Николаев, улица Очаковская, 164, или по телефонам (0512) 48-05-02, 093-483-35-58, 063-909-22-71 или 102.