В Киеве из-за прорыва теплосети автомобиль такси «Uber» провалился под асфальт

Во вторник, 13 ноября, в Киеве возле станции метро «Олимпийская» дорогу залило горячей водой, в результате чего один автомобиль наполовину провалился под землю.

Об этом сообщает УНН.

Издание отмечает, что по проезжей части из-за прорыва льется горячая вода, а также стоит пар.

В «Киевпастрансе» сообщили, что с 16:47 заблокировано движение троллейбусов и автобусов на пересечении улиц Шота Руставели и Жилянской из-за «прорыва теплосети и, как следствие, провала проезжей части».

В то же время издание со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации сообщает, что в результате прорыва трубы никто не пострадал.

«Сейчас установлено, что произошел прорыв трубы диаметром 400 миллиметров на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели. В результате происшествия никто не пострадал», - сообщили в КГГА.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что в настоящее время на месте происшествия находятся коммунальщики проводят подготовительные работы для ликвидации последствий прорыва.

«Также сейчас коммунальщики с помощью экскаватора пытаться извлечь автомобиль, который провалился после прорыва трубы. Если не получится, то привлечем кран», - подчеркнули в КГГА.

На фото можно заметить, как просел асфальт. Из ямы видно только часть автомобиля с надписью «Uber» на водительской двери.

Напомним, что ранее в Николаеве под мусоровозом провалился асфальт.