На дорогах Николаева гололед – произошло уже несколько аварий

В Николаеве в среду, 14 ноября, произошло сразу несколько дорожно-транспортных происшествий из-за погодных условий.

Об этом сообщают очевидцы в Viber-канале «ДТП и дороги Николаеве и области».

Ночью автомобиль «BMW», который ехал по проспекту Центральный со стороны улицы Садовая в сторону улицы 3-я Слободская, перед перекрестком не справился с управлением и врезался в столб. По словам очевидцев, на том участке прорвало трубу, вследствие чего на дороге выбыл гололед. Также в аварии водитель автомобиля получил удар и выйдя из машины потерял сознание.

Уже утром по улице Космонавтов в районе остановки общественного транспорта «Рассвет» столкнулись «Skoda» и хлебовоз «Газель». На данный момент обстоятельства произошедшего неизвестны.

Как сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ», по проспекту Центральный между улицами 3-Слободская и Садовой также произошло дорожно-транспортное происшествие. Обстоятельства аварии выясняются, на данный момент на месте работают сотрудники патрульной полиции. Сам автомобиль получил значительные механические повреждения капота. На участке затруднено движение.

Также небольшая авария произошла в районе улицы 3-я Военная. На месте работают патрульные.

Напомним, что ранее Николаеве «Chrysler» зацепил стоящую на остановке «маршрутку» .