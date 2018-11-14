«Эти люди уволены», – в Николаевской ОГА прокомментировали случай с пьяными водителями «скорой»

Водители кареты скорой медицинской помощи, которые в ночь на 14 ноября приехали на вызов в нетрезвом состоянии, уволены.

Об этом заявил заместитель председателя Николаевской областной государственной администрации Евгений Шевченко.

Ранее сообщалось, что в Николаеве в ночь на 14 ноября патрульная полиция выявила двух водителей скорой медицинской помощи, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

По его словам, водители были уволены, а руководство Николаевского областного центра экстренной помощи и медицины катастроф получило выговор.

— Это недопустимые вещи. Это, как говорят, очень болезненный и важный вопрос. (...) Во-первых, эти люди уволены. Во-вторых, главврач однозначно получит выговор по этому поводу, а руководство областного управления здравоохранения последнее предупреждение. Потому что, эта ситуация – это плевок в нашу работу, в работу тех людей, которые работают сегодня врачами, которые оказывают первую помощь, потому что человек, который приезжает на вызов, где случилось ДТП, не менее ответственный, чем человек, который спасает жизни, - сказал Евгений Шевченко.

Также Шевченко добавил, что подобные случаи – это личная ответственность главврачей медучреждений.

— Сегодня будет дано поручение от управления здравоохранения всем руководителям медицинских учреждений, чтоб взять на личный контроль и под личную ответственность всех работников, которые работают в медучреждениях. Если будут такие случаи в других больницах Николаевской области и города Николаева, то это личная ответственность главврачей и у нас нет смысла больше работать с этими людьми, - добавил Шевченко.

Андрей Самойлов В свою очередь, главврач Центра Андрей Самойлов отметил, что собирается проводить ночные рейды, чтоб не допускать таких случаев.

— Мы будем максимально усиливать контроль, то есть, это будут какие-то точечные ночные рейды по выявлению употребления алкоголя, как среди работников, так и среди медработников. К сожалению, это уже не первый случай, работа круглосуточная, достаточно тяжело реагировать на такие вызовы, потому что мы не круглосуточно находимся в среде медицинских работников, - отметил Андрей Самойлов.

Напомним, что ранее в Николаеве пожаловались на фельдшера, который якобы приехал на вызов пьяным.