В Киеве в салоне иномарки взорвалась граната, погиб мужчина

В Киеве обнаружили иномарку, в которой взорвалась граната. От взрыва погиб 39-летний мужчина, который находился в машине.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

Тело в салоне иномарки обнаружил прохожий, который сразу вызвал полицию.

- Правоохранители обнаружили у залива автомобиль, в котором находился мертвый человек с характерными от взрыва травмами. Специалисты взрывотехнической службы тщательно осматривают место происшествия и территорию вокруг. В салоне машины они обнаружили рычаг от гранаты и металлические осколки, - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

После проведения тщательного осмотра автомобиля эксперты предположили, что в салоне могла взорваться граната Ф-1. Погибшим оказался уроженец Сумщины, который жил в Киеве, занимался сантехническими работами и, по словам родных, вел замкнутый образ жизни. Следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 115 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса Украины с дополнительной правовой квалификацией – самоубийство. В ходе расследования будут также проверены другие возможные версии этого трагического события.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве полиция задержала пьяного мужчину с боевой гранатой.