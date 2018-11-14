В Ровенской области в ДТП погиб 15-кратный чемпион мира по армрестлингу

Чемпион мира и Европы по армрестлингу, 33-летний Андрей Пушкарь погиб в Ровенской области в результате ДТП на автодороге «Киев-Чоп».

Об этом сообщает «Левый берег».

По предварительной информации, водитель автомобиля «Citroen» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. В результате ДТП двое пассажиров фургона погибли на месте, водитель попал в больницу в тяжелом состоянии. Выживший в аварии – украинский спортсмен, армрестлер Олег Жох. Его отец, который тоже находился в салоне, погиб на месте.

Один из погибших – чемпион мира по армрестлингу Андрей Пушкарь.

Андрей Пушкарь – 15-кратный чемпион мира, 16-кратный чемпион Европы по армрестлингу, 7 раз он выигрывал кубок мира среди профессионалов.