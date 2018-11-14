На Николаевщине из-за снегопада в затор попали 35 автомобилей – из «пробки» вытащили автобус с детьми

В Николаевской области 14 ноября выпал первый снег и возле Мигии образовался затор из 35 автомобилей, которые не могли подняться на возвышенность.

Об этом на своей странице в Facebook написал Андрей Сенченко.

«В районе Мигии осадки оказались весьма интенсивными и за очень короткое время дороги оказались в снегу. Быстро образовался затор приблизительно из 35 автомобилей, которые не могли подняться на возвышенность».

На месте работает дорожная техника.

«Руководитель Службы автомобильных дорог «рулит» на месте. Уже успели освободить из «снежного плена» автобус с детьми, который отправился в сторону Врадиевки. Говорят, есть ряд ДТП», - написал Сенченко.

Напомним, ранее сообщалось, что снег выпал в Кривоозерском, Первомайском и Врадиевском районах.