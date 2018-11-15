На Киевщине пьяный водитель сбил детей и пытался сбежать от полиции

В селе Качалы Бородянского района Киевской области пьяный водитель сбил двух детей и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Полицейские по остаткам деталей машины на месте аварии смогли быстро установить марку авто, ориентировать наряды полиции. Через несколько часов водителя-беглеца задержали на автодороге Киев-Ковель – им оказался 37-летний житель Бучи.

«Экипаж патрульной полиции заметил автомобиль «Opel Vectra2 с латвийскими номерами с характерными для ДТП повреждениями. По требованию сотрудников полиции водитель не остановился и начал убегать. Однако убежать злоумышленнику не удалось - в селе Немешаево его задержали. В багажнике автомобиля находилась оторванная передняя решетка», - рассказали в полиции.

Содержание алкоголя в крови мужчины в момент задержания составляло 2,4 промилле.

В результате аварии 10-летняя девочка получила тяжелые травмы. Сейчас за ее жизнь борются врачи, она находится в реанимационном отделении после хирургического вмешательства. Ее 8-летний брат с переломом правой ноги тоже находится в больнице.

По данному факту открыто уголовное производство по статье части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как в Николаеве автомобиль на еврономерах сбил женщину и скрылся с места аварии.