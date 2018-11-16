На Николаевщине из-за замыкания электропроводки горела летняя кухня

Ночью в четверг, 15 ноября, в селе Нововладимировка Казанковского района произошел пожар на территории частного домовладения.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 3:48 поступило сообщение о пожаре летней кухни на улице Заречная. На место выехал дежурный караул 17-й Государственной пожарно-спасательной части. Пожарные локализовали пожар в 4:38 и ликвидировали в 5:20 на площади 10 квадратных метров.

«Благодаря своевременно принятым мерам удалось уберечь летнюю кухню от уничтожения и не допустить перебрасывания огня на жилой дом и гараж, расположенные рядом», - говорится в сообщении.

К тушению привлекалась одна единица техники и четыре человека личного состава. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

Напомним, что на Николаевщине в летней кухне замкнуло проводку – спасателям удалось не допустить распространения огня на жилой дом.