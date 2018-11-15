В Николаеве разыскивают 16-летнюю девушку, которая ушла из дома три недели назад

В Николаеве Корабельный отдел полиции разыскивает пропавшую без вести 16-летнюю Кристину Андреевну Некрасову.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Девушка 27 октября ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 150-160 см, среднего телосложения, волосы темные до плеч. Была одета в красный свитер, светлые джинсы, белые кроссовки, болоньевую куртку горчичного цвета.

Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение девушки и владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Корабельный отдел по адресу: улица Янтарная, 64, или по телефонам (0512) 64-48-97, 40-20-01, 40-20-02, 102.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция разыскивает двух без вести пропавших жителей Николаевщины.