В Николаеве разыскивают 16-летнюю девушку, которая ушла из дома три недели назад

В Николаеве Корабельный отдел полиции разыскивает пропавшую без вести 16-летнюю Кристину Андреевну Некрасову.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Девушка 27 октября ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 150-160 см, среднего телосложения, волосы темные до плеч.
Была одета в красный свитер, светлые джинсы, белые кроссовки, болоньевую куртку горчичного цвета.
Полиция просит граждан, которые могут помочь установить местонахождение девушки и владеют информацией, полезной для следствия, сообщить в Корабельный отдел по адресу: улица Янтарная, 64, или по телефонам (0512) 64-48-97, 40-20-01, 40-20-02, 102.
Напомним, ранее сообщалось, что полиция разыскивает двух без вести пропавших жителей Николаевщины.