«Пытался спасти ребенка»: На Николаевщине в пожаре погибли отец и его дочь с инвалидностью

В селе Симоновка Новобугского района 15 ноября в результате пожара дома погиб мужчина и его семилетняя дочь с инвалидностью.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Юбилейной в Симоновке поступило спасателям в 16:29.

По прибытию на место спасателей выяснилось, что в одной из комнат одноэтажного жилого дома находилась девочка с инвалидностью, 2011 года рождения, которая погибла во время пожара. Также, в здании напротив, находился ее отец, 1973 года рождения. Медики, прибывшие на вызов, констатировали смерть мужчины.

«Как сообщили очевидцы, он возился по хозяйству, и когда возникло возгорание – не заметил. Через некоторое время, масштабы пожара увеличились, мужчина пытался спасти ребенка, бросился в плотно задымленное помещение, но не смог. От полученных ожогов и болевого шока пострадавший скончался», – сообщают в ГСЧС.

Спасатели локализовали пожар в 17:42 и в 18:20 ликвидировали на площади 80 квадратных метров. Вероятная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов.

К тушению привлекалось одна единица техники и четыре человека личного состава отделения 20-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС, местная пожарная команда села Вольное Запорожье, два трактора с бочкой. Для выяснения причин трагедии на месте работали сотрудники полиции.

Напомним, что в Запорожской области в горящем доме погибло трое маленьких детей.