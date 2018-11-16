На Николаевщине на ходу загорелся «ВАЗ»

В Николаевской области 15 ноября на трассе за пределами Вознесенска во время движения загорелся «ВАЗ-2105».

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о пожаре автомобиля «ВАЗ-2105», который двигался по трассе Т-1511 «Вознесенск-Братское», поступило в ГСЧС в 17:50. На место выехал дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части

Очевидцы сообщили, что машина загорелась в момент движения. Водитель и пассажир сразу покинули салон «ВАЗ» и пытались самостоятельно потушить пламя огнетушителем, но огонь быстро распространился и эффективных результатов первоочередные действия не дали.

Пожарные локализовали пожар в 17:58 и ликвидировали в 18:10 на площади три квадратных метра. Причина возгорания устанавливается.

К тушению привлекалось одна единица техники и четыре человека личного состава.

Напомним, как в Николаеве на ходу загорелся троллейбус, а в салоне не оказалось огнетушителя.