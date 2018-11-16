На Николаевщине после столкновения с легковушкой погиб мотоциклист

На автодороге Т-1511 «Братское - Вознесенск» вблизи села Трикраты Вознесенського района после столкновения с легковым автомобилем погиб мотоциклист.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Audi А4» и мотоцикла «МТ-10» произошло 15 ноября около 15:30.

В результате столкновения транспортных средств 33-летний мотоциклист погиб на месте происшествия. Пассажиры автомобиля 34-х и 35-ти лет получили телесные повреждения.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращается с просьбой к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, сообщить по адресу: Николаев , улица Спасская, 12 или звонить (0512) 498-395, 102.

По данному факту начато уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»), что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются обстоятельства ДТП, назначено проведение экспертиз, проводятся следственные мероприятия.

Напомним, как в Николаеве мотоциклист спровоцировал ДТП и сбежал с места аварии, а его «Kawasaki» загорелся.